تقرير - فالنسيا سيرحل عن يونايتد بنهاية الموسم.. إنتر مهتم بضمه

السبت، 12 يناير 2019 - 17:12

كتب : FilGoal

أنطونيو فالنسيا

يستعد أنطونيو فالنسيا مدافع مانشستر يونايتد للرحيل عن صفوف فريقه بنهاية الموسم الجاري. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن الظهير الذي استمر لـ10 أعوام بين صفوف الشياطين الحمر قد جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية.

وأشار التقرير إلى إنتر ميلان أبدى اهتمامه بضم فالنسيا من مانشستر يونايتد.

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وانضم صاحب الـ33 عاما إلى مانشستر يونايتد قادما من ويجان في صيف 2009 بمبلغ 18.9 مليون يورو.

ويمتد تعاقد النجم الإكوادوري مع يونايتد حتى صيف 2019، وأشار التقرير إلى أنه سيرحل مجانا، في حين أن يونايتد يمتلك بندا في عقد اللاعب يسمح بتجديده لعام إضافي.

وشارك فالنسيا خلال الموسم الجاري في 8 مباريات بكل المسابقات، ولعب بقميص يونايتد في 338 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 25 هدفا وصنع 62 آخرين.

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