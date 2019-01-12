التشكيل - الشمراني يعوض الشهراني في دفاع السعودية.. ومعتوق يقود لبنان

دفع خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية، بلاعبه حمدان الشمراني في مركز الظهير الأيسر بالمواجهة أمام لبنان، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2019.

الشمراني يعوّض ياسر الشهراني الذي تعرّض لإصابة خلال المباراة الأولى أمام كوريا الشمالية، والذي يغيب عن قائمة المباراة حاله حال عمر هوساوي الذي غاب كذلك عن المباراة الأولى.

فيما يواصل بيتزي التعويل على فهد المولد في مركز المهاجم، مع إبقاء محمد الصيعري على مقاعد البدلاء.

في المقابل يقود حسن معتوق تشكيل لبنان الذي اختاره المدرب المونتينجري ميودراج رادولوفيتش.

السعودية تحتاج إلى الفوز لضمان التأهل إلى الدور الثاني، فيما يسعى لبنان للاستفاقة بعد الهزيمة 0-2 أمام قطر في الجولة الأولى.

تشكيل السعودية:

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: محمد البريك - محمد آل فتيل - علي البليهي - حمدان الشمراني

الوسط: عبد الله عطيف - حسين المقهوي - عبد العزيز البيشي - سالم الدوسري - هتان باهبري

الهجوم: فهد المولد

دكة البدلاء: وليد عبد الله - عبد الإله العمري - أيمن الخليف - نوح الموسى - يحيى الشهري - محمد الصيعري - إبراهيم غالب - سلطان الغانم - عبد الرحمن غريب - محمد اليامي

تشكيل لبنان:

حراسة المرمى: مهدي خليل

الدفاع: قاسم الزين - علي حمام - - روبيرت ملكي - جوان العمري - معتز الجنيدي

الوسط: جورج ملكي - هيثم فاعور - محمد حيدر

الهجوم: هلال الحلوة - حسن معتوق