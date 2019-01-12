بالفيديو - هدف غريب للعراق في شباك اليمن

السبت، 12 يناير 2019 - 16:19

كتب : FilGoal

العراق - اليمن - كأس آسيا 2019

شهدت مباراة العراق واليمن هدفا غريبا، عزز من تقدم أسود الرافدين بهدف ثانٍ في المواجهة الجارية على استاد الشارقة، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس آسيا 2019.

بشار رسن لاعب العراق تسلّم كرة على حدود منطقة جزاء اليمن في الدقيقة 19، ليطلق تسديدة اصطدمت بالدفاع اليمني وفقدت قوتها، إلا أنها كانت كفيلة بهز شباك الحارس اليمني سعود السوادي الذي فشل في التصدي للكرة في لقطة غريبة.

العراق تقدّم في الدقيقة 11 بواسطة تسديدة رائعة لـ مهند علي "ميمي"، ويسعى للحفاظ على أسبقيته في الشوط الثاني حتى يضمن رسميا العبور إلى دور خروج المغلوب.

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العراق اليمن كأس آسيا كأس آسيا 2019

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