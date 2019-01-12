انتهت في إنجلترا - وست هام (1) - (0) أرسنال

السبت، 12 يناير 2019 - 14:28

كتب : FilGoal

أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة وست هام يونايتد ضد أرسنال ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة

د.67 فرصة أخرى خطيرة للغاية تضيع من أرسنال، تمريرة تصل إلى إيوبي داخل منطقة الجزاء يسددها لكنها تمر بجوار القائم.

د.64 خطييييرة، انطلاقة من كولاسيناك وتمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من الطرف الأيسر إلى أوباميانج الذي كان في مواجهة المرمى لكنه سددها في المدرجات.

د.48 مع بداية الشوط الثاني سمير نصري يصنع وديكلان رايس يسجل لوست هام ضد أرسنال.

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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