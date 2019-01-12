تشكيل أرسنال - النني خارج القائمة ضد وست هام.. ولاكازيت وأوباميانج يقودان الهجوم

السبت، 12 يناير 2019 - 13:49

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

استبعد أوناي إيمري مدرب أرسنال، لاعب وسط فريقه محمد النني من تشكيله الذي سيواجه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين.

ويحل أرسنال ضيفا على وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب في خط وسط المدفعجية ضد وست هام الرباعي، ماتيو جيندوزي وجرانيت جاكا وسياد كولاسيناك وآينسلي ميتلاند نيلز.

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وتواجد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في المباريات الثلاثة الماضية، كما أنه لعب مباراة وحيدة في الدوري ضد بيرنلي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: سوكراتيس – لوران كوسيلني – شكودران موستافي

الوسط: ميتلاند نيلز – جيندوزي – كولاسيناك – جاكا

الهجوم: أليكساندر لاكازيت – بيير إيمريك أوباميانج – أليكس إيوبي

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