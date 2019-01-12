تقرير - مورينو أخبر ليفربول أنه يرغب في العودة مجددا إلى إسبانيا.. قد ينضم إلى إشبيلية

السبت، 12 يناير 2019 - 12:38

كتب : FilGoal

ألبرتو مورينو

أخبر ألبيرتو مورينو ظهير ليفربول إدارة فريقه أنه يرغب في العودة مجددا إلى إسبانيا بعد نهاية عقده هذا الموسم. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن مورينو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، يرغب في الانضمام إلى إشبيلية فريقه السابق.

وكان مورينو قد صرح خلال الشهر الماضي :"تلك هي خامس سنة لي هنا، لا يوجد اتفاق حول تجديد عقدي، وفي يناير أنا حر للاستماع إلى أي عرض".

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وانضم صاحب الـ26 عاما إلى ليفربول قادما من إشبيلية في صيف 2014 بمبلغ 18 مليون يورو.

وشارك مورينو خلال الموسم الجاري في 5 مباريات بكل المسابقات مع ليفربول.

ولعب المدافع الإسباني بقميص ليفربول في 141 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 11 آخرين.

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