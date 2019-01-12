تقرير - ريال مدريد سأل توتنام عن إمكانية ضم كين.. والسعر سيجعله الأغلى في التاريخ

سأل نادي ريال مدريد عن إمكانية ضم هاري كين مهاجم توتنام خلال السوق الصيفية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وقال التقرير إن توتنام أجاب على ريال مدريد بأن سعر اللاعب يقدر بـ350 مليون يورو أي ما يعادل 310 مليون جنيه إسترليني.

وفي حالة إتمام الصفقة، فسيجعل ذلك من هاري كين أغلى لاعب في التاريخ والعالم.

ويعد هاري كين أول لاعب في التاريخ من توتنام يسجل 20 هدفا في 5 مواسم متتالية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت ريال مدريد بضم كريستيان إريكسن نجم توتنام بمبلغ 250 مليون يورو، وفي حالة صحت التقارير فالنادي الملكي سيدفع 600 مليون يورو إلى توتنام لضم الثنائي.

كين صاحب الـ25 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 30 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 20 هدفا وصنع 6 آخرين.

ويعد النجم الإنجليزي أحد أبرز المواهب التي خرجت من أكاديمية توتنام، وأعير بعد انضمامه للفريق الأول عام 2011 لأكثر من ناد مثل ميلوال وليتون أورينت ونورويتش وليستر سيتي، قبل أن يعود لديوك لندن في مايو 2013 ويبدأ معهم مسيرة حافلة.