هاتريك دي توماس في سيلتا يمنح رايو فوزا ثمينا ويزيد الضغط على بلباو

أنعش رايو فاييكانو حظوظه في الخروج من مناطق الخطر، بفوز مهم على ضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 4-2، على ملعب فاييكاس في العاصمة مدريد، بالجولة 19 من الدوري الإسباني.

المباراة المثيرة شهدت غياب إياجو أسباس للإصابة، ليكون سيلتا قد فشل في الفوز بآخر 11 مباراة لعبها في الدوري الإسباني دون هدافه الأهم، إذ خسر 9 وتعادل 2.

راؤول دي توماس مهاجم رايو افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة من ركة حرة مباشرة في الدقيقة الرابعة.

قبل أن يقلب سيلتا المباراة، ويدرك التعادل بواسطة نيستور أراوخو في الدقيقة 13.

المدافع الأرجنتيني سجّل هدفه الأول في الدوري الإسباني، ورايو بات أكثر فريق يتلقى أهدافا من مواقف ثابتة في المسابقة هذا الموسم بواقع 7 أهداف.

المواقف الثابتة واصلت إلحاق الضرر بـ رايو، خصوصا عندما تحصّل سيلتا فيجو على ركلة جزاء إثر لمسة يد على مدافعه السنغالي عبد الله باي.

الأوروجوائي ماكسي جوميز انبرى لتسديد الركلة بنجاح، ليسجل هدف سيلتا الثاني في الدقيقة 18، رافعا رصيده إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم.

رايو رد سريعا بسلسلة هجمات شرسة بقيادة مهاجمه المعار من ريال مدريد، دي توماس، حتى نجح المهاجم الإسباني الشاب في إدراك التعادل أخيرا بتسديدة رائعة على الطائر بالدقيقة 32، هدف رُفض في البداية بداعي التسلل، قبل أن تحتسبه تقنية الفيديو.

دي توماس لم ينتظر كثيرا حتى أكمل الهاتريك بالفعل في الدقيقة 37 مستغلا كرة عرضية جديدة، ليصير 9 لاعب يسجل ثلاثية لـ رايو في مباراة واحدة بتاريخ النادي العاصمي في الدوري الإسباني.

اللاعب رفع رصيده إلى 8 أهداف في دوري هذا الموسم، وبات 6 مسجل للهاتريك في مسابقة 2018\2019 بعد أندري سيلفا ووسام بن يدر وإياجو أسباس ولويس سواريز وليو ميسي.

البرتغالي بيبي لاعب مانشستر يونايتد السابق دخل بديلا في الدقيقة 74، واحتاج إلى 3 دقائق فقط حتى يضيف هدف رايو الرابع بتسديدة يسارية رائعة.

ليرفع رايو رصيده إلى 19 نقطة في المركز 18، بفارق الأهداف عن بلباو وليجانيس صاحبي نفس الرصيد.

فيما تجمد رصيد سيلتا عند 21 نقطة في المركز 14.

سيلتا واصل سجله الكارثي في مدريد، إذ يرجع آخر فوز له في الدوري على أرض العاصمة، إلى عام 2007 وقتما تخطى أتليتكو مدريد بنتيجة 3-2 على ملعب فيسنتي كالديرون.