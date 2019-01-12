بالفيديو - وانتصر الجواسيس.. ليدز يونايتد يتجاوز دربي كاونتي في معركة بييلسا ولامبارد

السبت، 12 يناير 2019 - 00:09

كتب : FilGoal

ليدز يونايتد - دربي كاونتي

واصل ليدز يونايتد نتائجه الإيجابي وفاز على دربي كاونتي بهدفين دون رد على ملعب إيلاند رود، بالجولة 27 من دوري القسم الثاني الإنجليزي.

كيمار روف افتتح التسجيل لـ ليدز في الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله جاك هاريسون هدف تأكيد الانتصار في الدقيقة 47.

ليرفع ليدز بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد دربي الذي يدرّبه فرانك لامبارد عند 43 نقطة في المركز السادس.

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المباراة لُعبَت في أجواء مشحونة بسبب الأحداث التي سبقتها، بعد اعتراف بييلسا بإرساله جاسوسا إلى مركز تدريب دربي كاونتي، الأمر الذي استهجنه لامبارد بشكل كبير خلال تصريحاته قبل المباراة.

المدرب الحالي لـ ليدز يونايتد، والذي يقود فريقه بثبات نحو العودة للدوري الإنجليزي الممتاز بعد 14 عاما من الهبوط، اعترف بإرساله جاسوسا إلى مقر تدريب دربي كاونتي، الذي يقوده فرانك لامبارد تدريبيا، قبل مباراة الفريقين المهمة في دوري القسم الثاني الإنجليزي.

بدأت الأزمة عندما ارتاب سكان المنازل المحيطة بمقر تدريبات دربي كاونتي أمس الخميس من شخص يتواجد بين الشجيرات ويحمل منظارا وقاطعا للأسلاك ويتصرف بغرابة، ليقوموا بإخبار أمن النادي.

رجل الأمن وعندما شاهد الشخص، تعرّف عليه على الفور، إنه نفس الشخص الذي أمسك به في وقت متقدم من الموسم، ليتبيّن أنه "جاسوس" تابع لنادي ليدز يونايتد.

بمراجعة سجلات مطلع الموسم، اكتشف المسؤولون في دربي كاونتي أن تاريخ الإمساك بهذا الشخص يرجع إلى 9 أغسطس، أي قبل يومين فقط من مواجهة الدور الأول بين الفريقين التي انتهت بفوز ليدز 4-1 في الجولة الثانية من دوري القسم الثاني.

الأمر تطلب حضور الشرطة إلى مقر تدريبات دربي كاونتي أمس الخميس، لتلقي القبض على "جاسوس ليدز"، قبل أن يتلقى فرانك لامبارد مكالمة هاتفية من مترجم مارسيلو بييلسا.

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دربي كاونتي ليدز يونايتد مارسيلو بييلسا فرانك لامبارد

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