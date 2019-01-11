مونديال اليد - حصاد العرب في الجولة الأولى.. لم يفز أحد!

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد، وفشلت المنتخبات العربية الخمسة في تحقيق الفوز في أي مباراة.

تنطلق يوم السبت مباريات الجولة الثانية للمجموعتين الأولى والثالثة، بينما تلعب فرق المجموعتين الثانية والرابعة يوم الأحد.

ويشارك خمسة فرق عربية في مونديال اليد المقام بألمانيا والدنمارك حتى 27 من الشهر الجاري وهي مصر وتونس والسعودية وقطر والبحرين.

وفي المجموعة الثانية التي تضم منتخب البحرين، خسر الأخير أمام إسبانيا بطل العالم الأسبق بنتيجة 23 -33.

أما في المجموعة الثالثة التي تضم تونس والسعودية، سقط نسور قرطاج أمام النرويج بنتيجة 24-34، بينما خسر النسور الخضراء من النمسا بنتيجة 22-29.

وفي المجموعة الرابعة التي تضم مصر وقطر، خسر الفراعنة أمام السويد 24-27 في مباراة متقاربة إذ وصلت المباراة للتعادل 22 لكل منهما قبل أن يخطف أحفاد الفايكنج المباراة.

وخسر المنتخب القطري أمام أنجولا بنتيجة 23-24 قبل أن يصطدم بالفراعنة في المواجهة المقبلة.

مباريات العرب في الجولة الثانية: "بتوقيت مصر"

السعودية × النرويج (السبت 6:30 مساء)

تونس × الدنمارك (السبت 9:15 مساء)

البحرين × مقدونيا (الأحد 3:00 عصرا)

مصر × قطر (الأحد 4:30 مساء)