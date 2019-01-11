محدّث انتهت كأس العالم لكرة اليد - مصر 24 السويد 27

الجمعة، 11 يناير 2019 - 21:19

كتب : FilGoal

كرة يد - منتخب مصر

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر والسويد يوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم لكرة اليد 2019.

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انتهى اللقاء بفوز السويد

5 دقائق متبقية على نهاية المباراة والنتيجة 24-23 لصالح السويد

10 دقائق متبقية على نهاية المباراة والنتيجة 21-19 لصالح السويد

10 دقائق مرت من زمن الشوط الثاني والنتيجة 18-13 لصالح السويد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم السويد على مصر بنتيجة 13-11

25 دقيقة مرت من زمن الشوط الأول والنتيجة 12-8 لصالح السويد

20 دقيقة مرت من زمن الشوط الأول والنتيجة 8-5 لصالح السويد

15 دقيقة مرت من الشوط الأول والنتيجة 4-3 لصالح السويد

10 دقائق مرت من الشوط الأول والنتيجة 3-2 لصالح السويد

5 دقائق مرت من الشوط الأول والنتيجة 2-1 لصالح السويد

9:30 مساء - بداية المباراة

اللقاء ينطلق بعد قليل

مصر كأس العالم لكرة اليد

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