محدّث انتهت كأس العالم لكرة اليد - مصر 24 السويد 27
الجمعة، 11 يناير 2019 - 21:19
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر والسويد يوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم لكرة اليد 2019.
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انتهى اللقاء بفوز السويد
5 دقائق متبقية على نهاية المباراة والنتيجة 24-23 لصالح السويد
10 دقائق متبقية على نهاية المباراة والنتيجة 21-19 لصالح السويد
10 دقائق مرت من زمن الشوط الثاني والنتيجة 18-13 لصالح السويد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم السويد على مصر بنتيجة 13-11
25 دقيقة مرت من زمن الشوط الأول والنتيجة 12-8 لصالح السويد
20 دقيقة مرت من زمن الشوط الأول والنتيجة 8-5 لصالح السويد
15 دقيقة مرت من الشوط الأول والنتيجة 4-3 لصالح السويد
10 دقائق مرت من الشوط الأول والنتيجة 3-2 لصالح السويد
5 دقائق مرت من الشوط الأول والنتيجة 2-1 لصالح السويد
9:30 مساء - بداية المباراة
اللقاء ينطلق بعد قليل