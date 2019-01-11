مونديال اليد - مجموعة مصر.. الأرجنتين والمجر تتعادلان والمنافسة تشتعل

أشعل منتخب الأرجنتين المنافسة في المجموعة الرابعة لكأس العالم لكرة اليد 2019 بتعادله مع المجر بنتيجة 25- 25 في مباراة مثيرة يوم الجمعة.

وكان منتخب قطر قد سقط أمام أنجولا في مفاجأة أولى بالبطولة لتشتعل المجموعة منذ أول مباراة.

وتضم المجموعة مع الفرق الأربعة منتخبي مصر والسويد الذين يلتقيان في التاسعة والنصف مساء الجمعة.

وتأخر منتخب الأرجنتين في الشوط الأول بنتيجة 10-13 قبل أن يعود أبناء التانجو في الشوط الثاني ويتقدمون في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.

وانتهى اللقاء في النهاية بالتعادل ليحصد كل منتخب نقطة.

وبذلك ينفرد منتخب أنجولا بصدارة المجموعة مؤقتا قبل إقامة مواجهة مصر والسويد ويأتي خلفه منتخبا الأرجنتين والمجر.

وفي الجولة الثانية يوم الأحد يلتقي منتخب الأرجنتين بالسويد بينما يواجه منتخب المجر نظيره الأنجولي.