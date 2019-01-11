بالفيديو - مهاجم كاب فيردي يسجل خمسة أهداف في سحق الأهلي لأُحد

الجمعة، 11 يناير 2019 - 19:29

كتب : FilGoal

لاعبو أهلي جدة يحتفلون بالهدف في مرمى الهلال

سحق الأهلي ضيفه فريق أحد يوم الجمعة بنتيجة 5-1 في الجولة 16 للدوري السعودي وكان دجانيني تافاريس نجما فوق العادة بتسجيله أهداف ناديه الخمسة.

وأحرز مهاجم منتخب كاب فيردي الأهداف في الدقائق 7 و15 و33 و65 و80 ليقود الأهلي لانتصار عريض ارتقى بالنادي للمركز الرابع في ترتيب الدوري.

وسجل صقر عطيف في الدقيقة 58 الهدف الوحيد لأحد متذيل الترتيب.

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ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة مبتعدا بعشر نقاط عن الهلال حامل اللقب ومتصدر ترتيب البطولة.

وشارك محمد عبد الشافي أساسيا في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بجدة.

ويحل الأهلي ضيفا على التعاون في 28 يناير.

الأهلي أحد الدوري السعودي محمد عبد الشافي

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