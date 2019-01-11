بالفيديو - تعادل مثير بين الهلال والرائد في دوري السعودية والشباب يسحق الفيحاء

لم يكن هدف محمد الشلهوب كافيا لانتزاع الانتصار للهلال أمام ضيفه الرائد الذي سجل في الثواني الأخيرة ليظفر بتعادل يوم الجمعة في الجولة 16 للدوري السعودي.

وظلت المباراة بين الناديين بدون أهداف حتى الدقيقة 92 حين أحرز الشلهوب قبل أن يرد سريعا مازن أبو شرارة مسجلا هدف الرائد في الدقيقة 94.

وشارك المصري محمد عطوة أساسيا مع الرائد.

ورفع الهلال حامل اللقب رصيده إلى 37 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن النصر الوصيف وظل الرائد تاسعا ورصيده 22 نقطة.

وفي نفس المدينة، الرياض، سحق الشباب ضيفه الفيحاء بنتيجة 4-1 معززا موقعه في المركز الثالث بالترتيب ورفع رصيده إلى 32 نقطة وتراجع الأخير للمركز 13 وتوقف رصيده عند 15 نقطة.

وتعادل الباطن والاتفاق بدون أهداف في لقاء غاب عنه حسين السيد لاعب الأخير.