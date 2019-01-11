تقرير: برشلونة يفتح الباب أمام موراتا

الجمعة، 11 يناير 2019 - 16:34

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا

لا يمانع برشلونة التعاقد مع اللاعب ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي على سبيل الإعارة وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية.

ويبحث اللاعب عن الوجهة الأنسب له في ظل رغبته في الرحيل عن تشيلسي نظرا لقلة مشاركته في المباريات.

وأشارت سبورت إلى أن وكيل أعمال موراتا يتفاوض مع إشبيلية وأتليتكو مدريد بشأن اللاعب.

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ويرى برشلونة في موراتا، لاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق، مهاجما بديلا للنصف الثاني من الموسم الحالي.

وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما في 24 لقاء بالموسم الحالي وسجل 9 أهداف.

وانضم موراتا إلى تشيلسي في 2017 قادما من ريال مدريد.

موراتا برشلونة

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