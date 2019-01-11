مونديال اليد - منافس مصر.. التاريخ ينحاز للسويد ومفاجآت الفراعنة حاضرة

يفتتح المنتخب المصري لكرة اليد مشوراه في بطولة العالم في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة بمواجهة قوية وصعبة أمام السويد.

يقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات المجر وقطر والأرجنتين وأنجولا بجانب الفراعنة والسويد.

وحصل منتخب السويد على وصافة بطولة أوروبا التي أقيمت العام الماضي في كرواتيا بعد خسارة النهائي أمام إسبانيا، والمفارقة هي وقوع مصر والسويد في نفس المجموعة في أخر ثلاث مناسبات منذ بطولة العالم 2015.

إذ وقع الفراعنة بجوار السويد في بطولتي العالم 2015 والنسخة الأخيرة في 2017 بالإضافة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

ينحاز التاريخ إلى أحفاد الفايكنج إذ حصل منتخب السويد على لقب بطولة العالم 4 مرات ونفس عدد الألقاب في بطولة أوروبا.

ورغم أن السويد هي المرشح الأول في المجموعة ليس فقط للتأهل بل للصدارة إلا أن مفاجآت الفراعنة حاضرة وبقوة أمامهم.

تاريخ السويد:

يشارك أحفاد الفايكنج للمرة 24 في مونديال اليد من أصل 26 نسخة وحصلت السويد على اللقب أربع مرات.

فازت السويد باللقب أعوام 1954 و1958 و1990 وأخيرا في النسخة التي أقيمت في مصر عام 1999.

حصد منتخب السويد المركز الثاني ثلاث مرات أخرهم في نسخة 2001 التي أقيمت في فرنسا.

منذ عام 2001 لم يدخل منتخب السويد المربع الذهبي سوى مرة واحدة فقط عام 2011 بالنسخة التي أقيمت في بلدهم، وفشل المنتخب في التأهل للمونديال مرتين عامي 2007 و2013.

مواجهات سابقة:

أخر مواجهة جمعت بين المنتخبين كانت في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في فرنسا، وكانت ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقتها ضمن الفريقين التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة، وخسر منتخب مصر أمام السويد بنتيجة 33-26 ليتأهل أحفاد الفايكنج كثاني المجموعة ومصر ثالثا.

وفي بطولة العالم 2015 تواجه الفريقان في الجولة الرابعة من دور المجموعات، مباراة قوية شهدت إثارة وندية كبيرة انتهت بالتعادل 25-25 وتألق فيها أحمد الأحمر الذي حصل على لقب رجل المباراة وقتها وسجل 9 أهداف.

وفي دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في 2016 تواجه الفريقان مجددا في دور المجموعات، قدم الفراعنة مباراة كبيرة أمام أحفاد الفايكنج وخطفت مصر الفوز بنتيجة 26-25.

قائمة السويد:

تضم قائمة منتخب السويد لاعبين أصحاب خبرة أغلبهم محترف في الدوري الألماني ويلعب لاعبان فقط في الدوري السويدي.

يشارك هداف السويد كيم أنديرسون الظهير الأيمن ولاعب يستادس السويدي والبالغ من العمر 36 عاما، وسجل أنديرسون 799 هدفا في 227 مباراة.

ويعتبر أخطر لاعبي المنتخب السويدي هو الجناح الأيمن نيكلاس إيكبيرج لاعب نادي كييل الألماني والذي سجل 675 هدفا في 165 مباراة، ويبلغ إيكبيرج من العمر 30 عاما.

ويمتلك منتخب السويد لاعب الدائرة الرائع أندرياس نيلسون البالغ من العمر 38 عاما والذي يعرف ديفيد دافيز المدير الفني لمنتخب مصر جيدا إذ يلعب لنادي فيزبريم المجري الذي يدربه مدربنا الإسباني.

وسجل نيلسون 271 هدفا في 120 مباراة مع منتخب بلاده.

وأخيرا يعتبر الظهير الأيسر كيم إكدال من اللاعبين البارزين في السويد والذي يلعب لنادي باريس سان جيرمان وسجل 225 هدفا لبلاده في 75 مشاركة.