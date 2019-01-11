مستشفى الأهلي - علاج طبيعي لأزارو.. أشعة لقياس مدى التئام كسر ربيعة وراحة لحسام عاشور

الجمعة، 11 يناير 2019 - 12:26

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سموحة

أدى لاعبو النادي الأهلي المستبعدين من مباراة الفريق أمام فيتا كلوب، مرانهم اليوم الجمعة.

واكتفى وليد أزارو المهاجم المغربي للفريق بأداء تدريبات علاجية في الجيمانيزيوم.

وخاض أزارو فقرات تأهيل في الجين تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

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ويعاني أزارو من شد في العضلة الضامة تعرض له خلال مباراة بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري.

من جهة أخرى، حرص الجهاز الطبي للنادي الأهلي على وضع برنامج تأهيل لتجهيز محمد محمود لاعب الفريق لإجراء جراحة الرباط الصليبي وغضروف الركبة خلال الأيام المقبلة.

ووضع الجهاز الطبي البرنامج لتقليل حدة التورم ومعدل الرشح، إلى جانب ضبط حركة الركبة تمهيدا لإجراء الجراحة.

وأخيرا، حصل حسام عاشور لاعب وسط الفريق على راحة من التدريبات بسبب معاناته من نزلة برد، وحصوله على إذن من الجهاز الفني.

ويخضع رامي ربيعة مدافع الفريق لأشعة طبية لقياس درجة التئام الكسر الذي تعرض له في اليد، لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

ومن المنتظر أن تحدد نتيجة الأشعة موعد تخلص اللاعب من الجبيرة الجبس التي تم وضعها عقب تعرضه للكسر، على أن ينتظم بعد ذلك في التدريبات الجماعية للفريق.

واكتفى اللاعب خلال الفترة الماضية بتدريبات علاجية في الجيم، الى جانب تدريبات الملعب وجانب من تدريبات الكرة في إطار البرنامج التأهيل الخاص به.

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