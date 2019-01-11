بالفيديو - في غياب ميسي.. برشلونة يسقط أمام ليفانتي ويشعل مباراة الإياب

الجمعة، 11 يناير 2019 - 00:24

كتب : FilGoal

ليفانتي - برشلونة - كأس ملك إسبانيا

خسر برشلونة 1-2 على أرض مضيفه ليفانتي، في ملعب سيوتات دي فالنسيا، بذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

برشلونة الذي يسعى للظفر بكأس الملك للموسم الخامس على التوالي، داخل المباراة بتشكيلة أغلبها من الاحتياطيين، بعد أن قرر المدرب إرنستو فالفيردي استبعاد أبرز نجومه وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز.

الفريق الضيف تفاجأ بشراسة مبكرة من ليفانتي، فتلقى هدفا سريعا في الدقيقة الرابعة برأسية إيريك كاباكو بعد عرضية من روبن روتشينا.

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ليفانتي استغل اهتزاز الدفاع الكتالوني الذي شهد مشاركة أولى لـ خيسون موريو وإلى جواره الشاب تشومي، فأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 18 عن طريق بورخا مايورال المعار من ريال مدريد.

مايورال صار رابع لاعب سابق في ريال مدريد يسجّل بشباك برشلونة في مختلف المسابقات هذا الموسم، بعد بابلو سارابيا وإيزيكييل جاراي وسيرخيو كاناليس.

فالفيردي حاول تعديل الأوضاع في الشوط الثاني، فأقحم سيرجي روبيرتو ودينيس سواريز لتنشيط الهجوم، بل أقحم حتى كليمنت لونجليه لترميم دفاعه.

إلا أن البديل الذي كاد أن يترك الأثر الأكبر في المواجهة، كان من جانب ليفانتي.. خوسيه لويس موراليس داخل في الدقيقة 62، ولم تمر سوى ثوانٍ قليلة بعد دخوله، حتى سنحت له فرصة إضافة الهدف الثالث، إلا أن الحارس يسبر سيليسين أقدم على تصدٍ قد يحافظ لاحقا على حظوظ برشلونة.

العقاب أتى لاحقا عندما تحصّل دينيس على ركلة جزاء، ترجمها فيليبي كوتينو لهدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 85.

برشلونة سيكفيه الخروج فائزا بهدف نظيف في الإياب على ملعب كامب نو بعد أسبوع، حتى يمر إلى ربع النهائي.

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