مواعيد مباريات الجمعة 11 يناير 2019 والقنوات الناقلة.. مصر تبدأ مغامرة مونديال اليد

يخوض منتخب مصر لكرة اليد أولى مبارياته في كأس العالم 2019 اليوم الجمعة، فيما تنطلق منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

Filgoal.com يستعرض مواعيد مباريات الجمعة 11 يناير 2019.

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منتخب مصر لكرة اليد يفتتح مبارياته في المونديال، بمواجهة السويد في رويال أرينا، بتمام التاسعة والنصف مساء.

على صعيد آخر، تنطلق منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، إذ يحل الترجي التونسي حامل اللقب ضيفا على حوريا الغيني في الرابعة عصرا، وتُبَث عبر beIN Sports.

وعلى نفس القناة، يستقبل الإفريقي التونسي نظيره النادي الرياضي القسنطيني في تمام الثامنة مساء.

كما تتواصل منافسات كأس آسيا 2019.. فلسطين في مواجهة صعبة أمام أستراليا حاملة اللقب، بتمام الواحدة ظهرا، وتُبث عبر beIN Sports MAX 1، بتعليق يوسف سيف.

وفي الدوري السعودي، يواجه الأهلي بقيادة محمد عبد الشافي نظيره أحد في الخامسة و35 دقيقة مساء، وتُبث عبر السعودية الرياضية.

كما يظهر حسين السيد مع فريقه الاتفاق في مواجهة الباطن بالثانية والنصف ظهرا، وتُبث عبر السعودية الرياضية.