بالفيديو - إشبيلية يلتهم أسود بلباو ويضع قدما في ربع نهائي كأس إسبانيا

حقق إشبيلية فوزا مريحا على مضيفه أتليتك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ملعب سان ماميس، بذهاب دور ال16 من كأس ملك إسبانيا.

إشبيلية افتتح التسجيل مبكرا منذ الدقيقة السادسة عن طريق نوليتو.

بلباو احتفل بإدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بواسطة أريتز أدوريز، إلا أن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل، وخرج أدوريز مصابا في نفس اللعبة، ليخسر بلباو مهاجمه الوحيد ويفوّت فرصة إدراك التعادل.

في مطلع الشوط الثاني، سجّل بلباو مجددا بواسطة ميكيل سان خوسيه في الدقيقة 49، والهدف تم احتسابه هذه المرة.

أصحاب الارض لم يهنأوا كثيرا بهذا الهدف، فتلقوا هدفا ثانيا بواسطة أندري سيلفا في الدقيقة 53.

إشبيلية عاد وأضاف الهدف الثالث بواسطة وسام بن يدر في الدقيقة 77.

بلباو سيحتاج معجزة عندما يرتحل لمواجهة إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، إذ يحتاج إلى الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل للعبور إلى الدور المقبل.

وفي مباراة أخرى، فرض ريال سوسيداد التعادل 0-0 على مضيفه ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين.