السعودية تستضيف الجولة الأوروبية لمحترفي الجولف وجوائز ضخمة

تستضيف مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية استضافة البطولة الدولية للجولف بداية من الـ31 من شهر يناير الجاري وتستمر لأربعة أيام.

يأتي ذلك ضمن الجولات الأوروبية لمحترفي الجولف وستكون تلك هي أول بطولة عالمية للجولف تقام في السعودية.

ويتنافس المشاركون في البطولة على حصد جوائز تقدر قيمتها بـ3.5 مليون دولار وسوف تساهم في تحديد هوية المتصدر للترتيب العالمي.

ويشارك في البطولة كل من الإنجليزي جستن روز متصدر الترتيب العالمي ويليه الأمريكي بروكس كايبكا ثم الأمريكيان داستن جونسن وبريسون ديشممبو.

وقال ياسر الرميان رئيس الاتحاد السعودي للجولف: "هذه الاستضافة تعكس سعينا الحثيث نحو جعل هذه البطولة واحدة من أهم بطولات الجولف على مستوى العالم، ونطمح منذ البداية إلى تنظيم حدث يبرز الوجه الحضاري للمملكة ومستقبلها المشرق للمنطقة والعالم، وها نحن نسير على الطريق لتحقيق ذلك".

ويضيف الرميان: "من خلال منشأة الجولف عالمية السمات لدى نادي رويال غرينز للغولف، فإننا نتطلع لأن نصبح محط أنظار العالم ونسلط الأضواء على الأصول والثقافة والتراث العريق وبيئة الأعمال المتميزة التي تحتضنها المملكة وما نملكه من مقومات وكوادر لإنجاح هذا الحدث، وسيحظى اللاعبون العالميون المشاركون في البطولة بأحد أروع البطولات تنظيماً وأكثرها تميزا".

وقد أبدى الاستاذ احمد لنجاوي الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سعادته باستضافة أحد اهم البطولات العالمية المرموقة في رياضة الجولف وبمشاركة أبرز نجومها على مستوى العالم، وقال اللنجاوي: "نسعى لتصبح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الوجهة السياحية والترفيهية الصاعدة في المنطقة تناغماً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتلبية للطلب المتزايد على قطاع السياحة والترفيه؛ عن طريق تطوير عدد من المشاريع النوعية، ومنها منشأة نادي الجولف رويال غرينز وما تحويه من مرافق هي الأفضل على المستوى العالمي".