زاكيروني: الهند منتخب شرس.. وبدلاء الإمارات صنعوا الفارق

الخميس، 10 يناير 2019 - 23:00

كتب : FilGoal

ألبيرتو زاكيروني - الإمارات

شكر ألبيرتو زاكيروني مدرب منتخب الإمارات، لاعبيه بعد الفوز على الهند، معترفا بقوة المنافس.

الإمارات استفاقت على حساب الهند وحققت فوزا بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس آسيا 2019.

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وقال زاكيروني في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "أشكر الجماهير على دعمها لنا خصوصا بعد مباراة الافتتاح المخيبة للآمال، عانينا بعض الشيء بسبب سرعة الهند، ولكن الأداء تحسّن في الشوط الثاني، بدأنا في استخلاص الكرة أكثر ورفعنا من نسق الأداء وخلقنا الفرص على مرماهم وسجلنا الهدف الثاني".

مضيفا: "أهنئ فريقي على ما قدّمه في مباراة اليوم، وأعتقد أن الهند سيكون لها كلمة كبيرة في المستقبل، إنهم يلعبون بشراسة، لقد عانينا من تمريراتهم البينية الخطيرة، كما أرسل حارسهم كرات طولية هددتنا".

وواصل المدرب الإيطالي: "نحتاج لمزيد من العمل، سنبدأ الاستعداد لمباراة تايلاند من الغد".

زاكيروني الفائز بنسخة 2011 وقتما كان مدربا لليابان، يعتقد أن النسخة الحالية تختلف كثيرا عن التي أقيمت على أرض قطر: "نسخة 2011 تختلف تماما عن النسخة الحالية، نظام البطولة مختلف ومستوى المنتخبات مختلف أيضا، قبل 8 سنوات، تواجد حوالي 8 أو 9 منتخبات آسيوية في أول 100 مركز بالتصنيف العالمي للاتحتد الدولي، أما الآن فزاد عددهم إلى 17 منتخبا آسيويا".

مضيفا: "البطولة الحالية أكثر قوة وتطورا، والنتائج هي الأمر الأهم، من إيجابيات مباريات اليوم دفعنا بثلاثة لاعبين بدلاء استطاعوا صناعة الفارق".

الإمارات تواجه تايلاند في الجولة الثالثة، والتعادل يكفيها للمرور إلى الدور المقبل.

الإمارات الهند كأس آسيا كأس آسيا 2019 ألبيرتو زاكيروني

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