بالفيديو - ليفانتي يصعق برشلونة بهدفين سريعين

صعق ليفانتي ضيفه برشلونة بهدفين مبكرين في المواجهة الجارية بينهما على ملعب سيوتات دي فالنسيا، بذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

برشلونة حامل اللقب في المواسم الاربع الماضية، يعود لملعب سيوتات دي فالنسيا بعد أن تلقى عليه الهزيمة الوحيدة في الدوري بالموسم الماضي.

ليفانتي تقدّم منذ الدقيقة الرابعة برأسية مدافعه إيريك كاباكو.

قل أن يضيف أصحاب الأرض الهدف الثاني في الدقيقة 18 عن طريق بورخا مايورال المعار من ريال مدريد.

مباراة الإياب تقام على ملعب كامب نو في مدينة برشلونة بعد أسبوع.