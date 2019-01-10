التشكيل - برشلونة يواجه ليفانتي دون مهاجم في غياب ميسي وسواريز

قرر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، الاعتماد على تشكيلة خالية من أي مهاجم في مواجهة ليفانتي بذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

برشلونة يدخل المباراة دون قائده ليونيل ميسي، ولويس سواريز، مع خروج منير الحدادي من حسابات المدرب فالفيردي استعدادا لرحيله، مما يترك تشكيلة حامل اللقب دون مهاجم حقيقي واضح.

فالفيردي لمّح خلال المؤتمر الصحفي أمس الأربعاء إلى إمكانية الاعتماد على أرتورو فيدال في هذا المركز، واللاعب التشيلي يحضر في التشكيلة المواجهة لـ ليفانتي.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: يسبر سيليسين

الدفاع: نيلسون سيميدو - تشومي - خيسون موريو - خوان ميراندا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - كارلس ألينيا - أرتورو فيدال - فيليبي كوتينيو

الهجوم: مالكوم - عثمان ديمبيلي

دكة البدلاء: مارك أندري تير شتيجن - كليمنت لونجليه - سيرجي روبيرتو - موسى واج - ريكي بويج - أرثر ميلو - دينيس سواريز

تشكيل ليفانتي:

حراسة المرمى: أيتور فيرنانديز

الدفاع: كوكي - سيرخيو بوستيجو - تشيما - إيريك كاباكو

الوسط: خوسيه كامبانيا - سانين برتشيتش - روبن روتشينا - موسيس سيمون

الهجوم: بورخا مايورال - إيمانويل بواتنج

دكة البدلاء: كوكي فيجاس - تونيو جارسيا - بيدرو لوبيز - شيخ دوكوري - خوسيه لويس موراليس - خاسون - رافايل دوامينا