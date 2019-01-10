الإسماعيلي يفاضل بين فوزي ومجدي لحراسة المرمى ضد مازيمبي

يفاضل الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة سيدومير يانيفسكي بين الثنائي محمد فوزي ومحمد مجدي لحراسة مرمى الدراويش أمام مازيمبي.

محمد فوزي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

ويلعب الإسماعيلي ضد مازيمبي السبت المقبل في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

واطمأن الجهاز الفني للإسماعيلي على جاهزية حارسه محمد فوزي الذي تعرض لإصابة في العضلة الضامة أبعدته عن مباراة الداخلية السابقة في الدوري.

وشارك فوزي في مران الدراويش الأول في الكونغو اليوم الخميس استعدادا للمباراة المرتقبة.

ويلعب الإسماعيلي في المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا بجانب مازيمبي والإفريقي التونسي وشباب قسنطينة الجزائري.