بالفيديو - في مباراة الفرص الضائعة.. الإمارات تتجاوز الفخ الهندي وتتصدر المجموعة الأولى

حقق منتخب الإمارات فوزا مهما على الهند، بهدفين دون رد، على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي، بالجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس آسيا 2019.

الإمارات عملت على الظفر بنقاط المباراة كاملة بعد التعادل بصعوبة 1-1 في المباراة الأولى أمام البحرين، فيما كان الفوز كفيلا بتأهل الهند رسميا إلى الدور المقبل عطفا على فوزها على تايلاند 4-1 في الجولة الأولى.

أصحاب الأرض احتاجوا إلى تألق لافت من حارس المرمى خالد عيسى في الربع الأول من المباراة، إذ قام حارس مرمى العين بالتصدي لفرصة هندية خطيرة في الدقيقة العاشرة من أمام أشيك كورونيس، قبل أن يبعد رأسية القائد سونيل شيتري في الدقيقة 23.

الإمارات انتظرت حتى الدقيقة 41 لتسجل الهدف الأول، بواسطة خلفان مبارك الذي تلقى تمريرة من علي مبخوت، ليسدد بقوة في سقف المرمى الهندي، معلنا تقدُم عيال زايد.

في الشوط الثاني لعبت خشبات المرمى دور البطولة في الجانبين، بداية تصدي العارضة الإماراتية لتسديدة أودانتا سينج لاعب الهند في الدقيقة 55.

في الجانب الآخر، تكفّل القائم بإبعاد تسديدة إسماعيل الحمادي في الدقيقة 75، قبل أن تصطدم الكرة بالحارس الهندي وتخرج إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 84 شهدت ظهور القائد إسماعيل مطر الذي دخل بديلا، ليسجل ظهوره الرابع في كأس آسيا بعد أن شارك في 3 نسخ سابقة.

سُمعة احتاج 4 دقائق فقط حتى يترك بصمته، بتمريرة طولية رائعة للمهاجم علي مبخوت الذي تسلّم الكرة ومهّدها، وأطلق تسديدة الهدف الثاني القاتلة في شباك الهند.

الهدف هو السادس تاريخيا لـ مبخوت في منافسات كأس آسيا، بعد أن سجل 5 أهداف سابقة.

الإمارات رفعت رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، ويتبقى لها مواجهة أمام تايلاند في الجولة الثالثة. فيما تجمد رصيد الهند عند 3 نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن تايلاند، ويتبقى لها مباراة أمام البحرين.