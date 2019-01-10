بالفيديو - القائم الهندي يمنع الحمادي من تعزيز تقدم الإمارات

الخميس، 10 يناير 2019 - 19:38

كتب : FilGoal

الإمارات - البحرين

وقف القائم حائلا أمام تعزيز الإمارات لتقدمها أمام الهند، في المباراة الجارية على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس آسيا 2019.

إسماعيل الحمادي تلقى كرة في منطقة جزاء الهند بالدقيقة 75، ليطلق تسديدة قوية وقف الحارس الهندي متجمدا أمامها، إلا أنها ارتدت من القائم وعادت لتصطدم بالحارس وتخرج إلى ركلة ركنية.

الإمارات متقدمة بهدف مقابل لا شيء سجله خلفان مبارك في الدقيقة 41، وتسعى لتحقيق فوزها الأول في البطولة بعد تعادلها أمام البحرين في مباراة الافتتاح.

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الإمارات الهند كأس آسيا كأس آسيا 2019

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