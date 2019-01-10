راموس: الوضع صعب على إيسكو وسولاري.. والصحافة تبحث عن شيء لتكتب عنه

اعترف سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، بصعوبة الوضع القائم بين زميله إيسكو ألاركون ومدربه سانتياجو سولاري.

إيسكو النادي : ريال مدريد سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

إيسكو لا يحظى بثقة سولاري، إذ لم يبدأ معه سوى مباراتين، ولم يظهر أساسيا في أيٍ من مباريات الدوري حتى الآن.

وقال راموس في تصريحات على هامش تسلمه جائزة أفضل رياضية من بلدية مدريد: "الأمر معقد، في ريال مدريد يرغب الجميع في المشاركة، وهذا يصعّب من قرار المدرب. في ريال مدريد يدور دائما النقاش حول من يلعب ومن لا يشارك، حول ما إذا كنا في حاجة للتعاقد مع مهاجم، أو من عليه أن يبدأ في حراسة المرمى. الجرائد تحتاج دوما إلى شيء لتكتب عنه، ونحن نفعل كل ما نستطيع لمساعدتهم حتى لا تشعروا بالملل".

راموس علّق على الاجتماع الذي جمعه باللاعبين بعد الهزيمة أمام ريال سوسيداد في الدوري يوم الأحد الماضي: "في ذلك اليوم احتجنا إلى القيام بالأمر الذي يتوجب علينا فعله: الحديث".

راموس سجّل 11 هدفا هذا الموسم، ووصل لـ 100 هدف في مسيرته الكروية، فهل يشغله أن يكون هداف الفريق: "هذا الأمر لا يتوقف علي وحدي، ولكني أسجل الكثير من الأهداف في التدريبات".