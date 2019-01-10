رسميا - وست هام يغلق الطريق أمام تشيلسي ويعلنها: أرناوتوفيتش ليس للبيع

الخميس، 10 يناير 2019 - 19:07

كتب : FilGoal

أرناوتوفيتش - وست هام

أعلن نادي وست هام يونايتد تمسه التام بنجمه ماركو أرناوتوفيتش وعدم الرغبه في بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصدر وست هام بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "ردا على البيان الصادر من شقيق أرناوتوفيتش نود أن نؤكد أن اللاعب مستمر معنا لنهاية تعاقده ولن يباع لأي نادي".

وكان شقيق لاعب منتخب النمسا أصدر بيانا قبل أيام يهاجم فيه إدارة نادي وست هام قائلا: "نادي وست هام اشترى أرناوتوفيتش مقابل 20 مليون جنيه إسترليني لمساعدتهم على البقاء في الدوري الموسم الماضي وفعل ذلك، وهذا مقابل مالي لا يساوي شيء بالنسبة لأسعار اللاعبين الحالية".

أخبار متعلقة

مورينيو: طرح اسمي للعودة إلى أنديتي السابقة دليل على بصمتي.. ولن أدرب بنفيكا بالفيديو - النشامى لا يُقهرون.. الأردن يتجاوز سوريا ويصير أول المتأهلين لثمن نهائي آسيا تقرير: كلوب يرفض إعارة جناح ليفربول لسبورتنج لشبونة

وأضاف البيان "الآن وست هام لديهم عرضا رائعا لبيع أرناوتوفيتش مقابل ضعف ما دفعوه لشراء شقيقي".

واتربطت تقارير خلال الأيام السابقة تشير إلى رغبة نادي تشيلسي في التعاقد مع أرناوتوفيتش لتدعيم هجومه في النصف الثاني من الموسم.

وست هام أرناوتوفيتش تشيلسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: شرطة لاس فيجاس تطلب من رونالدو عينة من حمضه النووي 6 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - في مباراة الفرص الضائعة.. الإمارات تتجاوز الفخ الهندي وتتصدر المجموعة الأولى 59 دقيقة |
رسميا – أحمد حسن مكي ينضم إلى الجونة 59 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: عروض سعودية لـ عبد الله بكري أبرزهم الباطن ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – كاسونجو يصنع فوز الوحدة مع ميدو +90 على الفتح.. ويرتقي للرابع ساعة | السعودية
بالفيديو - القائم الهندي يمنع الحمادي من تعزيز تقدم الإمارات ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة 4 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات

قد ينال إعجابك