رسميا - وست هام يغلق الطريق أمام تشيلسي ويعلنها: أرناوتوفيتش ليس للبيع

أعلن نادي وست هام يونايتد تمسه التام بنجمه ماركو أرناوتوفيتش وعدم الرغبه في بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصدر وست هام بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "ردا على البيان الصادر من شقيق أرناوتوفيتش نود أن نؤكد أن اللاعب مستمر معنا لنهاية تعاقده ولن يباع لأي نادي".

وكان شقيق لاعب منتخب النمسا أصدر بيانا قبل أيام يهاجم فيه إدارة نادي وست هام قائلا: "نادي وست هام اشترى أرناوتوفيتش مقابل 20 مليون جنيه إسترليني لمساعدتهم على البقاء في الدوري الموسم الماضي وفعل ذلك، وهذا مقابل مالي لا يساوي شيء بالنسبة لأسعار اللاعبين الحالية".

وأضاف البيان "الآن وست هام لديهم عرضا رائعا لبيع أرناوتوفيتش مقابل ضعف ما دفعوه لشراء شقيقي".

واتربطت تقارير خلال الأيام السابقة تشير إلى رغبة نادي تشيلسي في التعاقد مع أرناوتوفيتش لتدعيم هجومه في النصف الثاني من الموسم.