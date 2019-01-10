بالفيديو - الهند تثير الذعر في دفاعات الإمارات.. وخالد عيسى ينقذ أصحاب الأرض

الخميس، 10 يناير 2019 - 18:28

كتب : FilGoal

خالد عيسى

واصل خالد عيسى حارس مرمى منتخب الإمارات تألقه، وحرم الهند من افتتاح التسجيل في المباراة الجارية على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس آسيا 2019.

أشيك كورونيس لاعب منتخب الهند انطلق خلف الدفاعات الإماراتية في الدقيقة العاشرة، وأطلق تسديدة تألق خالد عيسى في إبعادها إلى الركنية.

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الدقيقة 23 شهدت تهديدا جديدا خطيرا من الهند، بواسطة القائد سونيل شيتري الذي أطلق ضربة رأسية، تصدى لها خالد عيسى مجددا.

الحارس الإماراتي يواصل تألقه، إذ كان أحد نجوم فريقه العين في كأس العالم للأندية 2018 قبل أسابيع، والتي وصل فيها للمباراة النهائية.

الإمارات تسعى للفوز بعد التعثر بالتعادل 1-1 في المباراة الأولى أمام البحرين، فيما تعمل الهند على تحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور المقبل بعد فوزها في المباراة الأولى 4-1 على تايلاند.

الإمارات الهند كأس آسيا كأس آسيا 2019

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