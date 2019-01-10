انتهت كأس آسيا - الإمارات (2) - (0) الهند

الخميس، 10 يناير 2019 - 17:50

كتب : FilGoal

الإمارات - الهند - كأس آسيا 2019

يخوض منتخب الإمارات اختباره الثاني في كأس آسيا 2019 التي يستضيفها على أرضه، بمواجهة الهند في منافسات المجموعة الأولى، على استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبو ظبي.

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نهاية المباراة

ق.88 علي مبخوت يضيف هدف الإمارات الثاني بعد تمريرة طولية من إسماعيل مطر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.42 خلفان مبارك يسجل الهدف الأول للإمارات

انطلاق المباراة

لحظات على انطلاق المباراة

الإمارات الهند كأس آسيا كأس آسيا 2019

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