للهروب من شبح الهبوط.. رسميا – اتحاد جدة يتعاقد مع هداف الدوري اليوناني
الخميس، 10 يناير 2019 - 16:57
كتب : FilGoal
أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقده مع الصربي أليكساندر بريوفيتش قادما من باوك اليوناني، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
الكسندر بريوفيتش
النادي : باوك سالونيكي
الاتحاد يحتل المركز 15 –قبل الأخير- في الدوري السعودي، ويسعى لتدعيم صفوفه للنجاة من مصير كارثي.
📝📸 اللاعب الكساندر بريجوفيتش ينضم لكتيبة النمور#شتويه_العميد pic.twitter.com/SvuaGZO6MG— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 10, 2019
الاتحاد أعلن استقدام بريوفيتش لمدة 4 مواسم ونصف، بعد أن خضع اللاعب للكشف الطبي في إمارة دبي اليوم الخميس.
بريوفيتش (28 عاما) توُج هدافا للدوري اليوناني في الموسم الماضي برصيد 19 هدفا.
المهاجم صاحب الـ191 سم تواجد في قائمة بلاده صربيا خلال كأس العالم 2018، وظهر في مباراة واحدة.
اللاعب يمتلك إجمالا 12 مباراة، وسجل هدفين وصنع هدفين آخرين.
الاتحاد يواصل صفقاته القوية في السوق الشتوية الحالية، بعد أن استقدم الهولندي جاري رودريجيس من جالاتسراي التركي، والبرازيلي مارسيلو جروهي من جريميو، والمغربي مانويل دا كوستا من باشكشهير التركي، والإيفواري سيكو سانوجو من يانج بويز السويسري.