للهروب من شبح الهبوط.. رسميا – اتحاد جدة يتعاقد مع هداف الدوري اليوناني

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقده مع الصربي أليكساندر بريوفيتش قادما من باوك اليوناني، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الاتحاد يحتل المركز 15 –قبل الأخير- في الدوري السعودي، ويسعى لتدعيم صفوفه للنجاة من مصير كارثي.

الاتحاد أعلن استقدام بريوفيتش لمدة 4 مواسم ونصف، بعد أن خضع اللاعب للكشف الطبي في إمارة دبي اليوم الخميس.

بريوفيتش (28 عاما) توُج هدافا للدوري اليوناني في الموسم الماضي برصيد 19 هدفا.

المهاجم صاحب الـ191 سم تواجد في قائمة بلاده صربيا خلال كأس العالم 2018، وظهر في مباراة واحدة.

اللاعب يمتلك إجمالا 12 مباراة، وسجل هدفين وصنع هدفين آخرين.

الاتحاد يواصل صفقاته القوية في السوق الشتوية الحالية، بعد أن استقدم الهولندي جاري رودريجيس من جالاتسراي التركي، والبرازيلي مارسيلو جروهي من جريميو، والمغربي مانويل دا كوستا من باشكشهير التركي، والإيفواري سيكو سانوجو من يانج بويز السويسري.