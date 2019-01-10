رسميا - قيد 6 لاعبين جدد في قوائم أندية الممتاز.. حسين الشحات مع الأهلي

أعلنت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم قيد 6 لاعبين جدد في قوائم أندية القسم الممتاز.

حسين الشحات النادي : الأهلي

وتم قيد حسين الشحات رسميا إلى قائمة النادي الأهلي بعد انضمامه من صفوف فريق العين.

كما قام النادي المصري بقيد الوافد الجديد مصطفى سلامة "طيارة"، أما نجوم المستقبل فقام بقيد الثنائي المحترف كوريه ديديه ولاما كولين.

وأخيرا قام حرس الحدود بقيد الثنائي أماديا رينيه بالإضافة إلى محمود عبد العاطي تحت السن.

ومن المنتظر أن تقوم أندية الدوري بقيد عدد جديد من اللاعبين الوافدين.