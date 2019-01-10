العودة إلى الوطن.. تقرير: مسؤولو بنفيكا يجتمعون بمورينيو

قالت صحيفة إبولا البرتغالية إن مسؤولي نادي بنفيكا يجتمعون خلال أيام بالمدرب جوزيه مورينيو للتفاوض حول قيادته للفريق.

وأشارت إلى أن النادي المتوج بدوري أبطال أوروبا مرتين مستعد لدفع الراتب الذي يريده المدرب البرتغالي.

وصرح لويس فيليبي فييرا رئيس النادي يوم الاثنين بأن "المال ليس مشكلة" في محاولته لإقناع مورينيو بقبول المهمة.

ورحل مورينيو البالغ عمره 55 عاما عن نادي مانشستر يونايتد منذ أيام بعدما أقاله الفريق بسبب تراجع النتائج.

وبنفيكا أول ناد دربه مورينيو عندما بدأ مشواره التدريبي عام 2000.

وقاد مورينيو فريق بورتو، الغريم التقليدي لبنفيكا، من 2002 إلى 2004 ولم يعد إلى البرتغال منذ ذلك الحين.

ودرب مورينيو أندية تشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ويعد من أفضل المدربين في تاريخ القارة العجوز.