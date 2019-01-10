تقرير: موراتا معروض على أتليتكو وبرشلونة

الخميس، 10 يناير 2019 - 13:07

كتب : FilGoal

موراتا - تشيلسي - كريستال بالاس

قالت صحيفة آس الإسبانية إن ألفارو موراتا لاعب تشيلسي معروض على أتليتكو مدريد وبرشلونة مع اقتراب رحيله عن الفريق الإنجليزي.

وأشارت تقارير إلى رغبة إشبيلية أيضا في الحصول على اللاعب ولم ينف النادي الأندلسي ذلك لكنه شدد أن انتداب اللاعب صعب جدا.

ووصلت خوانما لوبيز وكيلة أعمال اللاعب إلى إشبيلية يوم الاثنين محاولة تسريع انتقال اللاعب إلى أتليتكو ولم تعد إلى العاصمة الإنجليزية لندن وفقا للصحيفة.

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وانتقل موراتا إلى تشيلسي قادما من ريال مدريد مقابل 65 مليون يورو في الصيف الماضي لكن عانى لإثبات جدارته والحفاظ على مكان في التشكيل الأساسي للفريق.

ويسعى برشلونة وأتليتكو لتدعيم قائمتيهما بسبب الرحيل المحتمل لمنير الحدادي عن الأول وكثرة إصابات دييجو كوستا مهاجم الثاني.

وزعمت تقارير أن بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وروما مهتمون باللاعب الساعي للرحيل عن لندن.

وقال خواكين كاباروس المدير الرياضي لإشبيلية في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه:"مهتمون بموراتا، لكن الأمر معقد بسبب التكلفة. اللاعب يرغب في القدوم إلى إسبانيا، لكن المفاوضات مع تشيلسي ستكون صعبة للغاية".

موراتا أتليتكو مدريد برشلونة

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