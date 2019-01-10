مؤمن زكريا وصالح جمعة يشاركان في تدريبات الغائبين.. وغياب فتحي ونجيب بإذن

خاض لاعبو الأهلي الغائبين عن مواجهة فيتا كلوب في مران الفريق على ملعب التتش، وشملت التدريبات جانب بدني بالإضافة لتدريبات الكرة.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وشارك في المران كل من مؤمن زكريا وصالح جمعة وعمرو جمال وسعد سمير وأحمد علاء وميدو جابر ومحمود الجزار وباسم علي ومصطفى شوبير وأحمد طارق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت المقبل في التاسعة مساء على ملعب برج العرب في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم مؤمن زكريا في التدريبات من جديد بعد غيابه عن مران أمس الأربعاء بسبب انشغاله بأداء الامتحانات.

بينما غاب الثنائي أحمد فتحي ومحمد نجيب عن مران اللاعبين بعد الحصول على إذن.

ويؤدي فتحي جلسات علاجية تأهيلية بعد تعرضه لإصابة بمزق في العضلة الأمامية فيما اقترب محمد نجيب من المشاركة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.