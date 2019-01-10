مؤمن زكريا وصالح جمعة يشاركان في تدريبات الغائبين.. وغياب فتحي ونجيب بإذن

الخميس، 10 يناير 2019 - 12:53

كتب : أحمد الخولي

مؤمن زكريا - الأهلي

خاض لاعبو الأهلي الغائبين عن مواجهة فيتا كلوب في مران الفريق على ملعب التتش، وشملت التدريبات جانب بدني بالإضافة لتدريبات الكرة.

مؤمن زكريا

النادي : الأهلي

الأهلي

وشارك في المران كل من مؤمن زكريا وصالح جمعة وعمرو جمال وسعد سمير وأحمد علاء وميدو جابر ومحمود الجزار وباسم علي ومصطفى شوبير وأحمد طارق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت المقبل في التاسعة مساء على ملعب برج العرب في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة

فتح منافذ بيع تذاكر الأهلي وفيتا في الإسكندرية.. وفحص طبي لجيرالدو بعد العودة للقاهرة بالفيديو - 3 أهداف للأهلي على ملعبه أمام فرق الكونغو الديموقراطية وكيل أحمد الصالح لـ في الجول: الأهلي يفاوضني من أجل اللاعب طارق يحيى: رغبة ياسر إبراهيم كانت الزمالك ولا أعلم لماذا تغيرت للأهلي

وانتظم مؤمن زكريا في التدريبات من جديد بعد غيابه عن مران أمس الأربعاء بسبب انشغاله بأداء الامتحانات.

بينما غاب الثنائي أحمد فتحي ومحمد نجيب عن مران اللاعبين بعد الحصول على إذن.

ويؤدي فتحي جلسات علاجية تأهيلية بعد تعرضه لإصابة بمزق في العضلة الأمامية فيما اقترب محمد نجيب من المشاركة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

الأهلي مؤمن زكريا صالح جمعة فتحي نجيب

نرشح لكم

أخر الأخبار

عامر حسين يعلن عبر في الجول – ملعب وعدد جمهور مباراتي الزمالك مع طنجة والاتحاد ضد الهلال 21 دقيقة | إفريقيا
رسميا - بريزينتيشن تحصل على حقوق جميع مباريات مصر في مونديال اليد 21 دقيقة | رياضات أخرى
روبن: ليفربول مرشح للتتويج بدوري الأبطال.. إنها القرعة الأسوأ 52 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف – الوقت الذي يحتاجه الأهلي لتغيير أرضية ملعب التتش ساعة | الدوري المصري
مباشر كأس آسيا - الأردن 2 سوريا 0.. انطلاق الشوط الثاني ساعة |
ظهير ليفربول: كذبت على كلوب من قبل ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك