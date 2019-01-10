بايرن: حاولنا ضم بافار قبل تألقه في كأس العالم

الخميس، 10 يناير 2019 - 12:43

كتب : FilGoal

بافار

بعدما أتم انضمامه للفريق رسميا.. كشف حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ عن أن فريقه حاول ضم الفرنسي بنجامين بافار قبل تألقه في كأس العالم 2018.

وقال صالحميدزيتش عن التعاقد مع بنجامين بافار: "تابعناه في العديد من المباريات قبل كأس العالم. قررنا في وقت مبكر جلبه إلى الفريق. لقد حصلنا على توقيعه قبل أيام".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إنه تعاقد رائع بالنسبة لبايرن. بالطبع، كان لاعبًا رائعًا في كأس العالم وقدم عروضا جيدة، لقد توج بلقب كأس العالم، وهذا ليس أمرًا هينًا في مسيرته المهنية".

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وواصل مدير بايرن "لقد كان لاعبًا أساسيًا ضمن الفريق الذي حصد لقب كأس العالم، لكننا كنا مقتنعين بالفعل بقدراته".

وتألق بافار رفقة منتخب فرنسا في كأس العالم 2018 وتوج بطلا للبطولة على حساب كرواتيا.

ويمتلك بافار بصمته الخاصة في كأس العالم 2018، إذ أنه سجل أفضل هدف في البطولة ضد الأرجنتين في دور الـ16.

وانضم صاحب الـ22 عاما إلى شتوتجارت في صيف 2016 بمبلغ 5 ملايين يورو، وكان تعاقده مع فريقه يمتد حتى صيف 2021.

ولعب بافار بقميص شتوتجارت في 71 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

ويجيد الدولي الفرنسي اللعب في مركز قلب الدفاع ومحور الارتكاز والظهير الأيمن.

بنجامين بافار بايرن ميونيخ

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