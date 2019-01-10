الصراع على كوليبالي.. تقرير: ريال مدريد ينافس يونايتد على اللاعب

قالت صحيفة إل ماتينو الإيطالية إن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي وهذا يعني أن مانشستر يونايتد يواجه منافسة قوية للحصول على خدمات اللاعب.

ويود فريق الشياطين الحمر منذ أشهر انتداب لاعب نابولي لكن تمسك الفريق الإيطالي بمدافعه حال دون رحيله إلى قلعة أولد ترافورد.

الآن ومع تذبذب نتائج الفريق الملكي في إسبانيا يأمل النادي ترميم دفاعه وكوليبالي مرشح بقوة لارتداء القميص الأبيض.

وكتبت الصحيفة أن نابولي قد يتخلى عن اللاعب مقابل 90 مليون جنيه إسترليني.

وكوليبالي من أفضل المدافعين في أوروبا وترشح لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وشارك كوليبالي البالغ عمره 27 عاما في 24 مباراة بالموسم الحالي مع نابولي وأرسل تمريرتين حاسمتين.