فتح منافذ بيع تذاكر الأهلي وفيتا في الإسكندرية.. وفحص طبي لجيرالدو بعد العودة للقاهرة

قررت إدارة النادي الأهلي فتح منفذ بيع في استاد الإسكندرية بداية من صباح اليوم الخميس، تيسيرا على جماهير النادي الراغبة في الحصول على تذاكر.

ويستضيف الأهلي فريق فيتا كلوب في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في التاسعة مساء على ملعب برج العرب.

وحددت إدارة الأهلي مبلغ 30 جنيها قيمة تذكرة الدرجة الأولى و10 جنيهات قيمة تذاكر الدرجة الثالثة.

ومن المقرر أن يحضر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بجانب قائد الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في الخامسة والنصف مساء غد الجمعة.

ويأتي المؤتمر وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي للحديث عن الأمور الفنية الخاصة باللقاء.

وبالنسبة للأنجولي جيرالدو فقرر الجهاز الطبي للفريق خضوع اللاعب لفحص طبي عقب العودة للقاهرة للإطمئنان على إصابته.

وتعرض جيرالدو لإصابة في العضلة الخلفية في مشاركته الأولى مع الفريق أمام سموحة، وبعد العودة للقاهرة يحدد الجهاز الطبي موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وغادر جيرالدو معسكر الفريق بالإسكندرية بعد مباراة سموحة بسبب عدم قيده إفريقيا.