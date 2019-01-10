بعد روبن.. بايرن يعلن إصابة ريبيري

كشف بايرن ميونيخ عن إصابة لاعبه الفرنسي فرانك ريبيري، في تدريبات الفريق.

بايرن يخضع لفترة إعداد في الدوحة أثناء فترة توقف الدوري الألماني بسبب تساقط الثلوج.

وأفاد النادي البافاري عبر موقعه أن ريبيري يعاني من تمزق في العضلات الأمامية بعد إصابته في تقسيمة الفريق يوم الأربعاء التي كانت تقام على هامش التدريبات.

وأضاف البيان "بعيدًا عن ريبيري، يغيب أيضًا أرين روبن الذي يعاني من إلتهاب بالفخذ".

وقال المدير الرياضي للفريق حسن صالح حميديتش عن حالة اللاعب يوم الأربعاء: "للأسف لم يتمكن أرين روبن من المران مع الفريق بعد. ولكنه يسير في الطريق الصحيح للتعافي. تحدثت مع الأطباء ومسئولين العلاج، وننتظر ما سوف يحدث".

وكانت الإصابة قد أبعدت اللاعب عن المشاركة مع الفريق منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي. وكانت آخر مباراة شارك فيها اللاعب أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق بنتيجة 5-1، وسجل روبن هدفين خلال المباراة. ومنذ ذلك الحين، غاب روبن عن المباريات الست الأخيرة قبل العطلة الشتوية بسبب الإصابة.

فيما يواصل كورتين توليسو التأهيل بعد في مرحلة عودته من إصابة بالرباط الصليبي.

قبل أيام، أعلن نادي بايرن ميونيخ في بيان رسمي عبر مديره الرياضي حسن صالحمدزيتش عن توقيع عقوبة مالية ضخمة ضد فرانك ريبيري جناح الفريق بعد تعليقاته المسيئة ضد الجماهير التي اعترضت على تناوله قطعة لحم مطلية بالذهب.

وصرح صالحمدزيتش قائلا: "تحدثت لمدة طويلة مع فرانك وأعلمته أننا سنوقع عقوبة ضخمة عليه وتقبل الأمر".

وأضاف "استخدم كلمات، نحن كنادي بايرن ميونيخ لا يمكننا أن نتقبلها وكذلك فرانك نفسه ليس لديه الحق لاستخدامها كمثل أعلى للاعب يمثل نادي بايرن".

ونشر الجناح صاحب الـ35 عاما مقطع فيديو له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو يتناول اللحم في مطعم سولت باي التركي الشهير.

وانتقدت بعض الجماهير تصرف اللاعب الذي بدا كرفاهية مبالغ فيها إذ أن قطعة اللحم كانت مغطاة بما يشبه الذهب.

ليرد ريبيري :"لنبدأ بالرد على الحقد والغضب الذي ظهر بسبب أشخاص لم يحق لهم أن يولدوا، اللعنة على أمهاتكم وجداتكم وشجرة عائلتكم بالكامل".

وأوضح حسن صالحميدزيتش أن اللاعب لم يدفع فاتورة المطعم بنفسه لأنه تمت دعوته، كما أنه يعلم جيدا أن اللاعب كان يجب أن يضبط نفسه وهو يرد ويطلق الإهانات.

وأضاف المدير الرياضي للعملاق البافاري :"فرانك غضب وأهان الكثيرين، لكنه أهين أيضا هو وزوجته وعائلته بالكامل، أراد اللاعب الدفاع عن نفسه وعائلته، ولديه الحق ليفعل ذلك وأدعمه، لكنه للأسف خسر التحكم تماما فيما بدر منه من فعل".

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد طالبت النادي وكذلك رابطة الدوري بإيقاف اللاعب.