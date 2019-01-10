ميلنر: العودة للانتصارات ستكون بالأفعال وليس بالأقوال

شدد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول على أن فريقه سيعود لطريق الانتصارات في أقرب فرصة، موضحا أن ذلك سيكون في الملعب وليس عبر وسائل الإعلام.

عانى الريدز من هزيمتين متتاليتين منذ بداية يناير حيث، تعرض للهزيمة بنتيجة 2-1 أمام كلًا من مانشستر سيتي وولفرهامبتون واندررز، والهزيمة الأخيرة شهدت خروج ليفربول من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "علينا أن نتأكد من أننا سوف نعود إلى مستوانا المعتاد ونتطلع إلى التحسن. لا يمر الموسم على الفريق بنفس المستوى. لم نبدأ الموسم بشكل جيد، لكننا حققنا نتائج إيجابية. تعرضنا لهزيمتين متتاليتين، وهذا ليس أمرًا جيدًا لنا، ولكن الموسم به منحنيات صعود وهبوط. والنجاح هو كيف يكون رد فعلنا نحو ذلك. أعتقد أنك رأيت شخصية الفريق في السنوات القليلة الماضية، واللاعبين الذين لدينا، لنعرف أننا سوف نعود لمستوانا مرة أخرى. علينا أن نظهر ذلك، على الرغم من أنه من السهل قول ذلك في مقابلة، يجب علينا القيام بذلك على أرض الملعب في المباراة القادمة. المباريات مضغوطة ومتتالية، ونأمل أن نتمكن من استعادة بعض اللاعبين المصابين".

وأضاف " عندما يكون لديك فريق مثل هذا، مع اللاعبين الذين نملكهم، فأنت ترغب في تحقيق الفوز بكل مباراة. نشعر بخيبة أمل لعدم تحقيق الفوز. في المباراة السابقة كان هناك تغيير في التشكيل، لكننا جميعًا نتدرب معًا طوال الوقت. لم نكن في مستوانا تمامًا. لطالما كانت مواجهة وولفرهامبتون صعبة دائمًا. إنهم فريق جيد منظم بشكل كبير. وأجواء الملعب لديهم تزيد من صعوبة اللقاء".

أجرى يورجن كلوب تسعة تغييرات على تشكيل الفريق الأساسي في مباراة مولينكس أمام الذئاب، بمشاركة رافائيل كاماتشو و كورتيس جونز.

بعد ذلك، تعرض ديان لوفرين لإصابة مبكرة، مما منح الظهور الأول للمدافع كي جانا هوفر قبل 11 يومًا من عيد ميلاده السابع عشر.

وأثنى ميلنر، الذي حمل شارة قيادة الفريق في تلك المباراة، على اللاعب القادم من أياكس على الطريقة التي تعامل بها مع هذه المناسبة وسط ظروف صعبة.

وأتم "على الجانب الإيجابي، أعتقد أنه من الجيد أن يشارك اللاعبين الصغار في هذه التجربة. ليس من الجيد تذوق الهزيمة ولكنك عادة تتعلم أكثر من الهزيمة عن الفوز. مثلما ظهر كي جانا بشكل رائع. سيكون لاعبًا من طراز رفيع، يمكنك رؤية ذلك على الفور. هو رائع بالكرة. رافا وكورتيس كذلك، كان الأمر صعبًا لأنها لم تكن مباراة سهلة يمكن الحصول على الكرة والتمرير والمراوغة، لكنك تحصل على تلك المباريات، خاصة في كأس الاتحاد الإنجليزي".