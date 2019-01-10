لهيطة يكشف ترتيبات معسكر مارس.. وسعادة الجهاز الفني للمنتخب بتنظيم أمم إفريقيا

كشف إيهاب لهيطة عن ترتيبات معسكر المنتخب في شهر مارس المقبل والذي يخوض فيه الفريق مباراتين، كما أعرب عن سعادة الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري لتنظيم أمم إفريقيا.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال لهيطة في تصريحات إذاعية لبرنامج "من الآخر" مع محمد شبانة: "تنظيم مصر لأمم إفريقيا شيء مشرف ويتمنى الجهاز الفني أن يعود ذلك بالخير على المنتخب والفوز بالبطولة".

وكان منتخب مصر قد حقق اللقب في أخر مرة نظمت مصر البطولة عام 2006 بينما حصد وصافة النسخة الماضية في الجابون.

وأضاف لهيطة "الجهاز الفني بقيادة أجيري سعيد جدا بخطوة تنظيم مصر للبطولة ومتفائل لحصد اللقب هذه المرة".

وعن الاستعدادات أشار مدير المنتخب "الجهاز الفني بدأ على الفور عمله بعد إعلان فوز مصر لأنه بالطبع سيختلف الأمر عن إقامتها في جنوب إفريقيا، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع المقبل لتجهيز تقرير خاص عن استعدادات البطولة".

وبالحديث عن معسكر مارس أوضح لهيطة "بدأنا الترتيبات الخاصة لمعسكر مباراة النيجر في أخر مراحل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامته أحد أيام 22 و23 و24 مارس، وسنبدأ معسكرنا يوم 18 على أن نخوض مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس".

وعن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثانية قال لهيطة: "فوز صلاح بتلك الجائزة شيء مشرف لجميع المصريين خاصة أنه في حالة تركيز في الفترة الماضية ومستواه مرتفع والجهاز الفني دائم التواصل معه".

وأتم لهيطة حديثه "نتمنى الشفاء العاجل لمحمد محمود لاعب الأهلي بعد إصابته بالرباط الصليبي، وسنقوم بالاطمئنان عليه من قبل الجهاز الفني والطبي للمنتخب".