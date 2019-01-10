تقرير: مورينيو رفض العودة منذ أشهر إلى ريال مدريد

الخميس، 10 يناير 2019 - 10:42

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

زعمت صحيفة ريكورد البرتغالية أن جوزيه مورينيو رفض العودة إلى ريال مدريد منذ أشهر حين تواصل معه مسؤولو النادي الإسباني من أجل قيادة الفريق.

وفي المقابل نفت أن تكون ثمة مفاوضات بين الطرفين في الوقت الراهن بعدما رحل البرتغالي عن مانشستر يونايتد.

ولم تكشف الصحيفة التوقيت تحديدا لكنه على الأرجح في أكتوبر بعد إقالة النادي للمدرب جولين لوبيتيجي.

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عانى ريال مدريد من تراجع حاد في النتائج لتقرر الإدارة توجيه الشكر للوبيتيجي وتعيين سانتياجو سولاري بدلا منه.

وأقال يونايتد مدربه في ديسمبر ولم تتضح بعد الوجهة المقبلة لمورينيو.

وقاد مورينيو فريق ريال مدريد من 2010 إلى 2013 وتوج معه بالدوري موسم 2011-2012 وكأس ملك إسبانيا موسم 2010-2011 وكأس السوبر الإسباني 2012.

ريال مدريد مورينيو

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