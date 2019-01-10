اقتربت العودة؟ تقرير: والد نيمار اجتمع بممثل برشلونة

لا يزال مصير نيمار نجم باريس سان جيرمان مجهولا في ظل تقارير عديدة تزعم أنه سيرحل قريبا عن الفريق الذي جعله أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم وربما الوجهة الأقرب هي برشلونة النادي الذي أبدع البرازيلي بين جدرانه.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وآخر التقارير كان في راديو كاتالونيا والذي قال إن والد نيمار اجتمع في بلده البرازيل منذ أيام بأندريه كوري ممثل فريق برشلونة.

وكتب التقرير أنهما تناقشا بشأن عودة نيمار إلى فريق بلاوجرانا الذي ارتدى شعاره من 2013 إلى 2017.

ولم يكن الاجتماع هو الأول بين الرجلين، فلقد تقابلا في لندن نوفمبر الماضي.

ورغم نيمار يحظى بدعم كامل من إدارة باريس والجهاز الفني للفريق إلا أن تقارير تقول إنه نادم على الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية.

ولأنه يرغب في الرحيل عاد برشلونة للاهتمام به خوفا من انتقاله إلى الغريم التقليدي ريال مدريد.

ورحل نيمار عن برشلونة بعدما دفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب كرة قدم على مر العصور.