اقتربت العودة؟ تقرير: والد نيمار اجتمع بممثل برشلونة

الخميس، 10 يناير 2019 - 09:45

كتب : FilGoal

نيمار

لا يزال مصير نيمار نجم باريس سان جيرمان مجهولا في ظل تقارير عديدة تزعم أنه سيرحل قريبا عن الفريق الذي جعله أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم وربما الوجهة الأقرب هي برشلونة النادي الذي أبدع البرازيلي بين جدرانه.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

وآخر التقارير كان في راديو كاتالونيا والذي قال إن والد نيمار اجتمع في بلده البرازيل منذ أيام بأندريه كوري ممثل فريق برشلونة.

وكتب التقرير أنهما تناقشا بشأن عودة نيمار إلى فريق بلاوجرانا الذي ارتدى شعاره من 2013 إلى 2017.

أخبار متعلقة

100 هدف في مسيرة المدافع الهداف راموس جوارديولا: استسلام بيرت سهل اللقاء مبكرا زاكيروني: لا أهتم بشائعات تولي ماميتش.. وأخبرت اللاعبين بخفايا الهند توخيل يعترف: لعبنا بثقة زائدة وخسرنا اللقاء بركلات جزاء

ولم يكن الاجتماع هو الأول بين الرجلين، فلقد تقابلا في لندن نوفمبر الماضي.

ورغم نيمار يحظى بدعم كامل من إدارة باريس والجهاز الفني للفريق إلا أن تقارير تقول إنه نادم على الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية.

ولأنه يرغب في الرحيل عاد برشلونة للاهتمام به خوفا من انتقاله إلى الغريم التقليدي ريال مدريد.

ورحل نيمار عن برشلونة بعدما دفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب كرة قدم على مر العصور.

نيمار برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

مونديال اليد - نجم المجر لـ في الجول: مواجهة مصر صعبة بسبب المدرب الذي يعلمنا جيدا 12 دقيقة | رياضات أخرى
بعد روبن.. بايرن يعلن إصابة ريبيري 41 دقيقة | أوروبا
مونديال اليد – فرنسا 2001.. يوما ما لامسنا المجد 45 دقيقة | رياضات أخرى
بالفيديو - 3 أهداف للأهلي على ملعبه أمام فرق الكونغو الديموقراطية ساعة | تقرير في الجول
ميلنر: العودة للانتصارات ستكون بالأفعال وليس بالأقوال ساعة | أوروبا
هدف صلاح الرائع أمام بورنموث هو الأفضل لليفربول في ديسمبر ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك