100 هدف في مسيرة المدافع الهداف راموس

كان هدف سيرخيو راموس في شباك ليجانيس يوم الثلاثاء رقم 100 في مسيرة المدافع الهداف الذي قاد ناديه ريال مدريد لانتصار كبير على الأول بنتيجة 3-صفر في لقاء الذهاب للدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ترجم راموس البالغ عمره 32 عاما ركلة جزاء بنجاح مسجلا الهدف رقم 100 في مسيرته إجمالا ورقم 80 مع الفريق الملكي.

المدافع المخضرم بات المسؤول الأول في النادي الملكي عن تنفيذ ركلات الجزاء بعد رحيل كريستيانو رونالدو وهو ما أتاح له الفرصة لزيادة رصيده من الأهداف.

3 أهداف سجلها مع ناديه السابق إشبيلية، و17 هدفا أحرزها وهو بالقميص الأحمر لمنتخب بلده إسبانيا.

وراموس في المركز 17 بترتيب هدافي ريال مدريد عبر التاريخ، وهو إنجاز كبير بالنسبة للاعب قلما يسدد على المرمى نظرا لمركزه في الملعب.

ولعل الهدف الأهم في مسيرة راموس ذلك الذي أنقذ ريال مدريد من السقوط أمام جاره أتليتكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2013-2014.

ضربة رأس حاسمة أجبرت فريق روخيبلانكوس على خوض شوطين إضافيين قبل أن يتوج ريال مدريد بالفوز 4-1.

وسجل راموس أيضا في نهائي البطولة موسم 2015-2016 وأمام نفس الفريق، أتليتكو.