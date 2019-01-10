جوارديولا: استسلام بيرتن سهل اللقاء مبكرا

برر جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي فوز فريقه الساحق بنتيجة 9-صفر على ضيفه بيرتن ألبيون يوم الأربعاء باستسلام الأخير بعد أول نصف ساعة من لقاء الذهاب في الدور نصف النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية.

وقال جوارديولا عقب اللقاء:"نحن في النهائي. أهنئ بيرتن على البطولة التي قدموها، هزموا فرقا من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، استحقوا أن يكونوا هنا. الفارق مقارنة بأندية الدوري الممتاز هو جودة اللاعبين وإيقاع المباريات. حين تلعب بقوة على مدار 90 دقيقة يستسلمون (يقصد بيرتن)، لذلك بعد الهدف الثالث والرابع كان الأمر أسهل".

ويلعب سيتي لقاء الإياب في ملعب بيرتن في 22 يناير ويحتاج الأخير إلى معجزة لكي يعوض خسارته التاريخية في مباراة الذهاب.

ووضع سيتي قدمه في النهائي منتظرا الفائز من توتنام وتشيلسي اللذين خاضا يوم الثلاثاء لقاء الذهاب في ملعب الأول وفاز توتنام بهدف.

ويحمل سيتي لقب البطولة بعد الفوز على أرسنال بنتيجة 3-صفر في نهائي العام الماضي.