توخيل يعترف: لعبنا بثقة زائدة وخسرنا اللقاء بركلات جزاء

الخميس، 10 يناير 2019 - 08:52

كتب : FilGoal

ليفربول - باريس سان جيرمان

أبدى توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان ضيقه من خروج فريقه من الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الفرنسية بعد الخسارة أمام جانجون بنتيجة 2-1 يوم الأربعاء.

وقال الألماني بعد المباراة:"لا أعلم نستحق الخسارة أم لا، أتيحت لنا العديد من الفرص. بصراحة لعبنا بثقة زائدة. من الصعب خسارة المباراة بعد احتساب 3 ركلات جزاء ضدنا. الأمر غريب نوعا ما".

وواصل توخيل في حواره مع قناة كانال+ الفرنسية "ركلة الجزاء الثانية مشكوك في صحتها. لم يكن ثمة شيئا هناك، إنه التحام طبيعي بين اللاعبين. لقد دخلوا منطقة الجزاء 3 مرات وحصلوا على 3 ركلات جزاء".

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وسقط بطل فرنسا في ملعبه ليودع البطولة التي توج بها في المواسم الخمسة الأخيرة.

وحصل جانجون على ركلة جزاء في الدقيقة 61 لم يقدر ماركوس تورام على تسجيل هدف منها لكن ييني نجباكوتو أدرك التعادل للفريق في الدقيقة 81 من ركلة جزاء بعدما تقدم نيمار لباريس في الدقيقة 62.

وعاد تورام لتسديد ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 93 ونجح هذه المرة في هز الشباك ليقصي باريس.

والخسارة هي الأولى في بطولة محلية بالموسم الحالي التي يتلقها باريس متصدر الدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة عن الوصيف ليل وله مباراتين مؤجلتين.

وواصل توخيل مدرب بروسيا دورتموند السابق "لم نلعب برغبة كبيرة في الفوز. فقدنا الليلة فرصة الفوز ببطولة، لكن مع كل خسارة، هناك ما تتعلمه. الأمر صعب، لكن ضروري مواصلة التطور. أتمنى أن يكون الأمر عرضيا".

وأتم "علينا اللعب باستمرارية أكثر، لم تكن لدينا المقومات اللازمة. كنا مسترخين أكثر من اللازم".

ويحل باريس ضيفا على أميان يوم السبت في الجولة 20 للدوري.

باريس سان جيرمان

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