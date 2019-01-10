بالفيديو - فينيسيوس يبدأ احتلال قلوب العاصميين ويقود ريال مدريد لفوز مريح على ليجانيس

الخميس، 10 يناير 2019 - 00:37

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - ليجانيس

استفاق ريال مدريد بفوز معنوي على ضيفه ليجانيس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد تعثّر في آخر مباراتين بتعادل أمام فياريال وخسارة أمام ريال سوسيداد في بطولة الدوري، كما دخل المواجهة بذكريات كارثية من الموسم الماضي عندما ودّع كأس ملك إسبانيا على يد ليجانيس.

الفريق العاصمي واجه خطورة التأخر في النتيجة مرتين في الدقيقتين 26 و36 بواسطة الوافد الدنماركي الجديد على ليجانيس، مارتن برايتوايت، إلا أن تسديدته الأولى مرت إلى جواء القائم، ورأسيته الأخرى تصدى لها كيلور نافاس الذي عاد لحماية عرين ريال مدريد.

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الفريق صاحب الأرض اضطر للانتظار حتى الدقيقة 44 حتى يتقدّم في النتيجة من ركلة جزاء سجلها سيرخيو راموس بالتخصص، وهي الركلة رقم 14 التي ينجح في تسجيلها بمسيرته.

الهدف رفع رصيد راموس هذا الموسم إلى 11 هدفا، وهو أعلى رصيد له في مسيرته بموسم واحد بالتساوي مع 2016\2017.

في الشوط الثاني واصل ريال مدريد مساعيه لتعزيز تقدّمه قبل مواجهة الإياب، فأضاف الهدف الثاني بعد افتكاك ذكي للكرة بواسطة كريم بنزيمة الذي مررها لـ فينيسيوس الذي تمتع بدوره بكثير من الإيثار في تمريرة حاسمة أخيرة لـ لوكاس فاسكيز أمام الشباك الخالية، ليضيف الميرنجي الهدف الثاني في الدقيقة 68.

فينيسيوس عاد بنفسه وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 77 بتسديدة رائعة على الطائر، ليكون هدفه الرسمي الثاني مع الفريق الأول لريال مدريد، بالإضافة إلى 7 تمريرات حاسمة منذ قدومه مطلع الموسم.

اللاعب البرازيلي أنهى مهمته وخرج مباشرا ليترك مكانه لـ براهيم دياز الوافد الجديد من مانشستر سيتي، والذي لعب أول دقائقه على الإطلاق بقميص ريال مدريد.

ريال مدريد حقق أسبقية مريحة قبل مباراة العودة على ملعب بوتاركي بعد أسبوع، وحقق الفوز في المباراة رقم 200 له تاريخيا في كأس الملك على ملعبه سانتياجو برنابيو، في طريق استعادة اللقب الغائب منذ 2014.

ريال مدريد كأس ملك إسبانيا ليجانيس

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