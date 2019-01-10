بالفيديو – للمرة الأولى منذ 2014.. سان جيرمان يفقد لقب كأس الرابطة أمام صاحب المركز الأخير

فجر جانجون مفاجأة كبرى في كأس رابطة الدوري الفرنسي بإقصائه لباريس سان جيرمان من البطولة بعد الفوز عليه بهدفين لهدف.

وحل جانجون ضيفا يوم الأربعاء على سان جيرمان لملاقاته في إطار ربع نهائي كأس الرابطة في ملعب حديقة الأمراء.

ونجح الضيوف في قلب الطاولة على سان جيرمان وتحويل تأخرهم من هدف إلى الفوز بهدفين.

افتتح نيمار أهداف المباراة في الدقيقة 62.

وأضاف بعدها ماركوس تورام فرصة إدراك التعادل من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 81 حصل جانجون على ركلة جزاء حولها ييني نجباكوتو بنجاح في الشباك.

وعقب مرور تسع دقائق فقط حصل جانجون على ركلة جزاء جديد حولها ماركوس تورام بنجاح في الشباك بنجاح ليهدي التأهل التاريخي لفريقه.

ويحتل جانجون المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي عقب مرور 18 جولة ولم يفز سوى في مباراتين فقط.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها سان جيرمان في الظفر بلقب كأس الرابطة منذ عام 2014.

ويعد سان جيرمان هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بواقع ثماني مرات.

وهذه هي أول مرة لباريس سان جيرمان في كل الكؤوس الفرنسية التي يخسر فيها بعد 44 مباراة دون هزيمة.

موناكو X رين

وفي ملعب لويس الثاني فاز موناكو على رين بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 عقب التعادل إيجابيا بهدف لمثله.

افتتح الضيوف أهداف المباراة عن طريق بنجامين بوريجايد في الدقيقة 30.

وأدرك موناكو التعادل عن طريق روني لوبيز في الدقيقة 54.

ونجح فريق المدرب تيري هنري في الانتصار في ركلات الترجيح.

ولم يسبق لموناكو التتويج باللقب سوى مرة واحدة فقط كانت في عام 2003.

والمرة الأخيرة التي بلغ فيها النهائي كانت في عام 2011.