برشلونة يواجه ليفانتي دون ميسي وسواريز وبيكيه

الخميس، 10 يناير 2019 - 00:01

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي

قرر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، استبعاد أبرز نجومه من مباراة ليفانتي في كأس ملك إسبانيا.

برشلونة يحل ضيفا على ليفانتي في ملعب سيوتات دي فالنسيا بذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا غدا الخميس، وسيضطر للتنافس دون أهم لاعبيه.

فالفيردي أعلن عن قائمة تضم 18 لاعبا للارتحال إلى إقليم فالنسيا، دون حضور القائد ليونيل ميسي وزميله في خط الهجوم لويس سواريز.

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القائمة تشهد تواجد تشومي وموسى واج وريكي بويج وكارلس ألينيا وخوان ميراندا من الفريق الرديف، كما ظهر اسم دينيس سواريز المرشح للرحيل في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

كما خرج الثنائي جوردي ألبا وإيفان راكيتيتش من قائمة المباراة، مع تواجد سيرخيو بوسكيتس.

برشلونة يسعى للحفاظ على لقبه في كأس الملك للموسم الخامس على التوالي بعد أن تُوج بالألقاب الأربع الماضية.

قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – يسبر سيليسين

الدفاع: كليمنت لونجليه – خيسون موريو – تشومي – سيرجي روبيرتو - نيلسون سيميدو – موسى واج – خوان ميراندا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – دينيس سواريز – فيليبي كوتينيو – أرثر ميلو – أرتورو فيدال – ريكي بويج – كارلس ألينيا

الهجوم: عثمان ديمبيلي – مالكوم

برشلونة ليفانتي كأس ملك إسبانيا

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